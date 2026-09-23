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Tipologia
Età defunto 91
Sesso:
È mancato all’affetto dei suoi cari
Adelio Bussa
Di anni 91
Ne danno il triste annuncio la moglie, la figlia, la sorella, i cognati, nipoti e parenti tutti.
Preghiamo
I funerali si svolgeranno mercoledì 23 c.m. alle ore 15,00 nella Chiesa Parrocchiale di S. Domenico Savio.
Funerale Data 23 settembre 2026 - 15:00
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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