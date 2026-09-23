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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Adelio Bussa

Adelio Bussa

Età defunto 91

Sesso:

È mancato all’affetto dei suoi cari

Adelio Bussa

Di anni 91

Ne danno il triste annuncio la moglie, la figlia, la sorella, i cognati, nipoti e parenti tutti.

Preghiamo

I funerali si svolgeranno mercoledì 23 c.m. alle ore 15,00 nella Chiesa Parrocchiale di S. Domenico Savio.

Funerale

Funerale Data 23 settembre 2026 - 15:00

Funerale Luogo

23 Settembre 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

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