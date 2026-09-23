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Elsa Marasso ved. Morra

Elsa Marasso ved. Morra

Età defunto 95

Sesso:

Ne danno il triste annuncio: i figli Clarisa, Sergio, Fausto e Rosanna, i generi, le nuore, nipoti, pronipoti.

Il funerale avrà luogo mercoledì 23 settembre alle ore 10,30 nella Parrocchia Sacro Cuore (corso Alba) in Asti ove si svolgeranno le esequie.

La cara Elsa riposerà nel cimitero di Variglie.

Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.

Funerale

Funerale Data 23 settembre 2026 - 10:30

Funerale Luogo

23 Settembre 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

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