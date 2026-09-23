Elsa Marasso ved. Morra

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Tipologia
Età defunto 95
Sesso:
Ne danno il triste annuncio: i figli Clarisa, Sergio, Fausto e Rosanna, i generi, le nuore, nipoti, pronipoti.
Il funerale avrà luogo mercoledì 23 settembre alle ore 10,30 nella Parrocchia Sacro Cuore (corso Alba) in Asti ove si svolgeranno le esequie.
La cara Elsa riposerà nel cimitero di Variglie.
Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.
Funerale Data 23 settembre 2026 - 10:30
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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