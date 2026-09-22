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Tipologia
Età defunto 91
Sesso:
Il 31 agosto è mancata all’affetto dei suoi cari
Maria Garelli ved. Bellone
Commossi per la dimostrazione di affetto e stima tributata, il figlio Luigino ed i nipoti ringraziano tutti coloro che con fiori, scritti e di presenza sono stati a loro vicini. La Santa Messa di Trigesima sarà celebrata domenica 4 ottobre alle ore 19,00 nella Parrocchia di San Pietro.
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
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