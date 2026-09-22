Il 31 agosto è mancata all’affetto dei suoi cari

Maria Garelli ved. Bellone

Commossi per la dimostrazione di affetto e stima tributata, il figlio Luigino ed i nipoti ringraziano tutti coloro che con fiori, scritti e di presenza sono stati a loro vicini. La Santa Messa di Trigesima sarà celebrata domenica 4 ottobre alle ore 19,00 nella Parrocchia di San Pietro.