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La famiglia Arobbio confortata e commossa per la grande partecipazione d’affetto e di stima tributata alla cara
Bruna Maddalena Porcellana
ringrazia la Comunità Castiglionese e tutti coloro che hanno voluto ricordarla e onorarne la memoria con la loro presenza, il loro pensiero e la loro preghiera. La Santa Messa di Trigesima sarà celebrata domenica 4 ottobre alle ore 10,00 nella Parrocchia di Castiglione d’Asti.
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
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