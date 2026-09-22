La famiglia Arobbio confortata e commossa per la grande partecipazione d’affetto e di stima tributata alla cara

Bruna Maddalena Porcellana

ringrazia la Comunità Castiglionese e tutti coloro che hanno voluto ricordarla e onorarne la memoria con la loro presenza, il loro pensiero e la loro preghiera. La Santa Messa di Trigesima sarà celebrata domenica 4 ottobre alle ore 10,00 nella Parrocchia di Castiglione d’Asti.