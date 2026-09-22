I famigliari del caro

Salvatore Scalzo

commossi per la grande dimostrazione di affetto e stima tributata, ringraziano tutti coloro che con fiori, scritti e di presenza sono stati a loro vicini nella triste circostanza. La Santa Messa di Trigesima sarà celebrata sabato 26 settembre alle ore 17,30 nella Chiesa Parrocchiale di San Paolo.