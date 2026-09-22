eventi
Tipologia
Età defunto 81
Sesso:
I famigliari del caro
Salvatore Scalzo
commossi per la grande dimostrazione di affetto e stima tributata, ringraziano tutti coloro che con fiori, scritti e di presenza sono stati a loro vicini nella triste circostanza. La Santa Messa di Trigesima sarà celebrata sabato 26 settembre alle ore 17,30 nella Chiesa Parrocchiale di San Paolo.
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
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