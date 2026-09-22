Giovanni Venturino (Gianni)

eventi
Tipologia
Giovanni Venturino
Sesso:
“Dal tuo bel Paradiso si vede il mare? E che profumo ha l’aria dopo la pioggia d’estate? Stiamo solo dormendo in due sogni distanti. Nel frattempo sii luce, sii preghiera e sorriso paziente. E quando ci risveglieremo staremo abbracciati per sempre e inonderemo il cielo con le nostre risate.”
Antonella
La Santa Messa in Suffragio verrà celebrata domenica 27 settembre alle ore 10,00 nel Santuario della Beata Vergine del Portone, in Asti.
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it
Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058