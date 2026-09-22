Giovanni Venturino (Gianni)

“Dal tuo bel Paradiso si vede il mare? E che profumo ha l’aria dopo la pioggia d’estate? Stiamo solo dormendo in due sogni distanti. Nel frattempo sii luce, sii preghiera e sorriso paziente. E quando ci risveglieremo staremo abbracciati per sempre e inonderemo il cielo con le nostre risate.”

Antonella

La Santa Messa in Suffragio verrà celebrata domenica 27 settembre alle ore 10,00 nel Santuario della Beata Vergine del Portone, in Asti.