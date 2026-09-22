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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Giovanni Venturino (Gianni)

Giovanni Venturino

Giovanni Venturino (Gianni)

Sesso:

“Dal tuo bel Paradiso si vede il mare? E che profumo ha l’aria dopo la pioggia d’estate? Stiamo solo dormendo in due sogni distanti. Nel frattempo sii luce, sii preghiera e sorriso paziente. E quando ci risveglieremo staremo abbracciati per sempre e inonderemo il cielo con le nostre risate.”
Antonella

La Santa Messa in Suffragio verrà celebrata domenica 27 settembre alle ore 10,00 nel Santuario della Beata Vergine del Portone, in Asti.

Funerale

22 Settembre 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
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