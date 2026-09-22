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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Edoardo Audisio

Edoardo Audisio

Edoardo Audisio

Sesso:

26.09.2024 - 26.09.2026

La nostra vita conserva il significato che ha sempre avuto: è la stessa cosa di prima. C’è una continuità che non si spezza. Perché dovrei essere fuori dai tuoi pensieri e dalla tua mente, solo perché sono fuori dalla tua vista? Io sempre io, tu sei sempre tu. Quello che eravamo prima l’uno per l’altro lo siamo ancora.
Sant’Agostino

A due anni della scomparsa del caro Edoardo la moglie Anna, la figlia Roberta e tutti coloro che gli hanno voluto bene lo ricordano con immutato affetto e rimpianto.

Funerale

22 Settembre 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

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