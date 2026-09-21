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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Piero Graziano

Piero Graziano

Età defunto 89

Sesso:

Ne danno il triste annuncio: la moglie Rosanna, i figli Claudio con la moglie Elisabetta, Roberto, i nipoti Carlotta, Filippo e Alessandro e parenti tutti.

Il funerale avrà luogo martedì 22 settembre 2026 alle ore 10,30 nella Chiesa Parrocchiale di Portacomaro Paese ove si svolgeranno le esequie.

Il caro Piero riposerà nel cimitero di Portacomaro Paese.

Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.

Il S. Rosario verrà recitato lunedì 21 settembre 2026 alle ore 19,00 nella Chiesa Parrocchiale di Portacomaro Paese

Funerale

Funerale Data 22 settembre 2026 - 10:30

Funerale Luogo

21 Settembre 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
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