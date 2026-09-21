Piero Graziano

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Tipologia
Età defunto 89
Sesso:
Ne danno il triste annuncio: la moglie Rosanna, i figli Claudio con la moglie Elisabetta, Roberto, i nipoti Carlotta, Filippo e Alessandro e parenti tutti.
Il funerale avrà luogo martedì 22 settembre 2026 alle ore 10,30 nella Chiesa Parrocchiale di Portacomaro Paese ove si svolgeranno le esequie.
Il caro Piero riposerà nel cimitero di Portacomaro Paese.
Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.
Il S. Rosario verrà recitato lunedì 21 settembre 2026 alle ore 19,00 nella Chiesa Parrocchiale di Portacomaro Paese
Funerale Data 22 settembre 2026 - 10:30
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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