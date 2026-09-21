Marziano De Gregori

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Tipologia
Età defunto 78
Sesso:
Con profondo dolore lo annunciano la moglie Tiziana, i figli Francesca e Jacopo, il fratello Vito e la cognata Nicoletta, parenti tutti.
La salma è composta nell’ospedale Bolognini di Seriate (BG)
I funerali saranno celebrati in Asti, lunedì 21 settembre 2026 alle ore 15,15 presso la Chiesa Parrocchiale Don Bosco, si proseguirà poi per il tempio crematorio urbano.
Il caro Marziano riposerà nel cimitero di Antignano.
I familiari ringraziano quanti parteciperanno.
Funerale Data 21 settembre 2026 - 15:15
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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