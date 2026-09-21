Enrichetta Bertolino ved. Novellone

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Tipologia
Età defunto 89
Sesso:
Ne danno il triste annuncio: i figli Gianluca e Nicola, le nuore Luana e Raffaella, i suoi amati nipoti Gianandrea ed Edoardo e parenti tutti.
Il funerale avrà luogo martedì 22 settembre 2026 alle ore 15,00 nella Collegiata di San Secondo in Asti ove si svolgeranno le esequie.
La cara Enrichetta riposerà nel cimitero di Portacomaro Paese.
Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.
Il S. Rosario verrà recitato lunedì 21 settembre 2026 alle ore 19,00 nella Collegiata di San Secondo in Asti
Funerale Data 22 settembre 2026 - 15:00
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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