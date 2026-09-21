Enrichetta Bertolino ved. Novellone

Ne danno il triste annuncio: i figli Gianluca e Nicola, le nuore Luana e Raffaella, i suoi amati nipoti Gianandrea ed Edoardo e parenti tutti.

Il funerale avrà luogo martedì 22 settembre 2026 alle ore 15,00 nella Collegiata di San Secondo in Asti ove si svolgeranno le esequie.

La cara Enrichetta riposerà nel cimitero di Portacomaro Paese.

Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.

Il S. Rosario verrà recitato lunedì 21 settembre 2026 alle ore 19,00 nella Collegiata di San Secondo in Asti