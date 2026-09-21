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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Paolo Mussa

Paolo Mussa

Età defunto 63

Sesso:

Ne danno il doloroso annuncio, la figlia Sara, il genero Giuseppe con la piccola Sole, il fratello Gian Carlo con Pinuccia, la nipote Valeria, i cognati, i cugini e parenti tutti.

Il funerale avrà luogo martedì 22 settembre alle ore 15,15 nella Chiesa di Mombarone ove si svolgeranno le esequie. Indi si proseguirà per il tempio crematorio di Asti.

Il Santo Rosario sarà recitato lunedì 21 settembre alle ore 21,00 nella Chiesa di Mombarone.

Funerale

Funerale Data 22 settembre 2026 - 15:15

Funerale Luogo

21 Settembre 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

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