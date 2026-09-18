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Evelina Daffarra ved. Tarasco

Evelina Daffarra ved. Tarasco

Età defunto 92

Sesso:

04-07-1934    16-09-2026

Lo annuncia il figlio Valter che se ne è preso cura con infinito amore per tutta la vita.

La vegli di preghiera sarà venerdì 18 settembre alle ore 20,30 nella Chiesa Parrocchiale della SS. Annunziata – Tanaro (Asti), via Pio Domenico, 6.

I funerali avranno luogo sabato 19 settembre alle ore 9,00 nella stessa Chiesa, partendo dalla Casa Funeraria Sandri e Bocchino in S. Damiano d’Asti.

Dopo la funzione la salma della cara Evelina proseguirà per il cimitero di Costigliole d’ Asti.

Chi desiderasse dare l’ultimo saluto, può recarsi presso la Casa Funeraria nei seguenti orari:dal lunedì al venerdì 8,30 – 12,00 e 14,30 – 18,00

Il presente è partecipazione e ringraziamento.

Funerale

Funerale Data 19 settembre 2026 - 09:00

Funerale Luogo

18 Settembre 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

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