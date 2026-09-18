Evelina Daffarra ved. Tarasco

eventi
Tipologia
Età defunto 92
Sesso:
04-07-1934 16-09-2026
Lo annuncia il figlio Valter che se ne è preso cura con infinito amore per tutta la vita.
La vegli di preghiera sarà venerdì 18 settembre alle ore 20,30 nella Chiesa Parrocchiale della SS. Annunziata – Tanaro (Asti), via Pio Domenico, 6.
I funerali avranno luogo sabato 19 settembre alle ore 9,00 nella stessa Chiesa, partendo dalla Casa Funeraria Sandri e Bocchino in S. Damiano d’Asti.
Dopo la funzione la salma della cara Evelina proseguirà per il cimitero di Costigliole d’ Asti.
Chi desiderasse dare l’ultimo saluto, può recarsi presso la Casa Funeraria nei seguenti orari:dal lunedì al venerdì 8,30 – 12,00 e 14,30 – 18,00
Il presente è partecipazione e ringraziamento.
Funerale Data 19 settembre 2026 - 09:00
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it
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