Rossana Basilietti ved. Cinfrignini

Ne danno il triste annuncio: i figli Milva e Andrea, il genero Gianfranco, la nuora Aida, i nipoti Sara, Davide, Alessia e Marco, amici e parenti tutti.

I funerali saranno celebrati venerdì 18 settembre alle ore 10,00 presso la Chiesa Parrocchiale di San Domenico Savio.

Dopo la funzione la cara Rossana proseguirà per il tempio crematorio di Asti.