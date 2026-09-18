Rossana Basilietti ved. Cinfrignini

eventi
Tipologia
Età defunto 83
Sesso:
Ne danno il triste annuncio: i figli Milva e Andrea, il genero Gianfranco, la nuora Aida, i nipoti Sara, Davide, Alessia e Marco, amici e parenti tutti.
I funerali saranno celebrati venerdì 18 settembre alle ore 10,00 presso la Chiesa Parrocchiale di San Domenico Savio.
Dopo la funzione la cara Rossana proseguirà per il tempio crematorio di Asti.
Funerale Data 18 settembre 2026 - 10:00
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it
Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058