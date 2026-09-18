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Rossana Basilietti ved. Cinfrignini

Rossana Basilietti ved. Cinfrignini

Età defunto 83

Sesso:

Ne danno il triste annuncio: i figli Milva e Andrea, il genero Gianfranco, la nuora Aida, i nipoti Sara, Davide, Alessia e Marco, amici e parenti tutti.

I funerali saranno celebrati venerdì 18 settembre alle ore 10,00 presso la Chiesa Parrocchiale di San Domenico Savio.

Dopo la funzione la cara Rossana proseguirà per il tempio crematorio di Asti.

Funerale

Funerale Data 18 settembre 2026 - 10:00

Funerale Luogo

18 Settembre 2026

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