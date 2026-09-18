Onorina Reis

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Tipologia
Età defunto 64
Sesso:
Ne danno il triste annuncio: i nipoti Andrea e Silvia, la cognata Teresa, la pronipote Aurora, amici e parenti tutti.
I funerali saranno celebrati venerdì 18 settembre alle ore 15,00 presso la Chiesa Parrocchiale di Portacomaro Stazione.
Un particolare ringraziamento a Franco per le amorevoli cure prestate.
Non fiori ma opere di bene all’associazione GSH Pegaso Asti.
Dopo la funzione la cara Onorina riposerà nel cimitero di Portacomaro Stazione.
Funerale Data 18 settembre 2026 - 15:00
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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