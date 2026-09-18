Domenico Santo

eventi
Tipologia
Età defunto 84
Sesso:
Ne danno il triste annuncio: la moglie Elisabetta, i figli Franco con Lucetta e Danilo con Iole, i nipoti Domenico, Rebecca con Riccardo, Riccardo, Edoardo e parenti tutti.
I funerali avranno luogo venerdì 18 settembre 2026 alle ore 10,45 presso la Chiesa di San Giovanni Battista di Casabianca ove la cara salma giungerà dall’ospedale di Asti.
La presente è di partecipazione e ringraziamento.
Funerale Data 18 settembre 2026 - 10:45
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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