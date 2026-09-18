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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Domenico Santo

Domenico Santo

Età defunto 84

Sesso:

Ne danno il triste annuncio: la moglie Elisabetta, i figli Franco con Lucetta e Danilo con Iole, i nipoti Domenico, Rebecca con Riccardo, Riccardo, Edoardo e parenti tutti.

I funerali avranno luogo venerdì 18 settembre 2026 alle ore 10,45 presso la Chiesa di San Giovanni Battista di Casabianca ove la cara salma giungerà dall’ospedale di Asti.

La presente è di partecipazione e ringraziamento.

Funerale

Funerale Data 18 settembre 2026 - 10:45

Funerale Luogo

18 Settembre 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

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