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Ermanno Maggiora

Ermanno Maggiora

Età defunto 79

Sesso:

È mancato all’effetto dei suoi cari

Ermanno Maggiora

Di anni 79

Ne danno il triste annuncio: il nipote Bruno con Flora, la nipote Celeste, i cugini e i parenti tutti.

Si rivolge un particolare ringraziamento alle infermiere del Dipartimento di Montemagno Monf.to a all’ambulatorio stomie dell’ospedale Cardinal G. Massaia di Asti.

Il funerale sarà celebrato mercoledì 16 settembre 2026 alle ore 15,00 nella Chiesa Parrocchiale dei SS. Martino e Dionigi di Refrancore.

Dopo la funzione religiosa il caro Ermanno riposerà nel cimitero di Refrancore.

Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.

Funerale

Funerale Data 16 settembre 2026 - 15:00

Funerale Luogo

16 Settembre 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

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