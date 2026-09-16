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Tipologia
Età defunto 79
Sesso:
È mancato all’effetto dei suoi cari
Ermanno Maggiora
Di anni 79
Ne danno il triste annuncio: il nipote Bruno con Flora, la nipote Celeste, i cugini e i parenti tutti.
Si rivolge un particolare ringraziamento alle infermiere del Dipartimento di Montemagno Monf.to a all’ambulatorio stomie dell’ospedale Cardinal G. Massaia di Asti.
Il funerale sarà celebrato mercoledì 16 settembre 2026 alle ore 15,00 nella Chiesa Parrocchiale dei SS. Martino e Dionigi di Refrancore.
Dopo la funzione religiosa il caro Ermanno riposerà nel cimitero di Refrancore.
Si ringraziano anticipatamente tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.
Funerale Data 16 settembre 2026 - 15:00
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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