Elisa Raviola ved. Magnone

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Tipologia
Età defunto 91
Sesso:
Ne danno il triste annuncio le figlie Paola, Roberta e Stefania, i generi, il nipote Alberto, parenti e amici tutti.
I funerale avranno luogo in Asti, martedì 15 settembre 2026 alle ore 15,00 presso la Chiesa Parrocchiale San Martino di fraz. Castiglione, con partenza dall’ospedale Cardinal Massaia, si proseguirà poi per il tempio crematorio del cimitero di Asti.
La cara Elisa riposerà nel cimitero di Castiglione
Funerale Data 15 settembre 2026 - 15:00
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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