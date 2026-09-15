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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Elisa Raviola ved. Magnone

Elisa Raviola ved. Magnone

Età defunto 91

Sesso:

Ne danno il triste annuncio le figlie Paola, Roberta e Stefania, i generi, il nipote Alberto, parenti e amici tutti.

I funerale avranno luogo in Asti, martedì 15 settembre 2026 alle ore 15,00 presso la Chiesa Parrocchiale San Martino di fraz. Castiglione, con partenza dall’ospedale Cardinal Massaia, si proseguirà poi per il tempio crematorio del cimitero di Asti.

La cara Elisa riposerà nel cimitero di Castiglione

Funerale

Funerale Data 15 settembre 2026 - 15:00

Funerale Luogo

15 Settembre 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
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