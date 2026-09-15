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Luisella Bianco in Garbarino

Luisella Bianco in Garbarino

Età defunto 63

Sesso:

Ne danno il doloroso annuncio il marito Alessandro, il fratello Bruno con Barbara, la cognata Silvia con Tino, i suoceri Angela e Vilmo, Pina, le amiche e parenti tutti.

Il funerale avrà luogo martedì 15 settembre 2026 partendo dall’ospedale di Asti alle ore 16,00 per la Chiesa Parrocchiale N.S. di Lourdes in Montegrosso d’Asti ove alle 16,30 si svolgeranno le esequie.

La cara Luisella riposerà nel cimitero di Montegrosso d’Asti.

La presente è partecipazione e ringraziamento.

Non fiori ma eventuali opere di bene.

Funerale

Funerale Data 15 settembre 2026 - 16:30

Funerale Luogo

15 Settembre 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
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