Luisella Bianco in Garbarino

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Tipologia
Età defunto 63
Sesso:
Ne danno il doloroso annuncio il marito Alessandro, il fratello Bruno con Barbara, la cognata Silvia con Tino, i suoceri Angela e Vilmo, Pina, le amiche e parenti tutti.
Il funerale avrà luogo martedì 15 settembre 2026 partendo dall’ospedale di Asti alle ore 16,00 per la Chiesa Parrocchiale N.S. di Lourdes in Montegrosso d’Asti ove alle 16,30 si svolgeranno le esequie.
La cara Luisella riposerà nel cimitero di Montegrosso d’Asti.
La presente è partecipazione e ringraziamento.
Non fiori ma eventuali opere di bene.
Funerale Data 15 settembre 2026 - 16:30
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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