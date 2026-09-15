Palmina Zanetti ved. Dinda

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Tipologia
Età defunto 92
Sesso:
Ne danno il triste annuncio: il caro Daniele e i nipoti tutti.
Il funerale avrà luogo martedì 15 settembre partendo alle ore 9,40 dall’ospedale di Asti diretto al cimitero di Asti.
La presente è di partecipazione e ringraziamento.
Funerale Data 15 settembre 2026 - 09:40
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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