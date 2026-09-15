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Palmina Zanetti ved. Dinda

Palmina Zanetti ved. Dinda

Età defunto 92

Sesso:

Ne danno il triste annuncio: il caro Daniele e i nipoti tutti.

Il funerale avrà luogo martedì 15 settembre partendo alle ore 9,40 dall’ospedale di Asti diretto al cimitero di Asti.

La presente è di partecipazione e ringraziamento.

Funerale

Funerale Data 15 settembre 2026 - 09:40

Funerale Luogo

15 Settembre 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
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