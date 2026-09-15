Ernesto Moro

Ne danno il triste annuncio: la moglie Bruna, i figli Orlando e Laura con Paolo, i nipoti Matteo e Alberto, il fratello, la sorella, i cognati e parenti tutti.

Il caro Ernesto riposa nella tomba di famiglia nel cimitero di Portacomaro Stazione.

Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.