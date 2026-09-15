Ernesto Moro

eventi
Tipologia
Età defunto 94
Sesso:
Ne danno il triste annuncio: la moglie Bruna, i figli Orlando e Laura con Paolo, i nipoti Matteo e Alberto, il fratello, la sorella, i cognati e parenti tutti.
Il caro Ernesto riposa nella tomba di famiglia nel cimitero di Portacomaro Stazione.
Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it
Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058