Le famiglie Bosco e Franco desiderano ringraziare tutte le persone che con scritti e parole di conforto hanno partecipato commossi al dolore per la perdita della cara

Maria Bosco ved. Franco

Un particolare ringraziamento a tutto il personale della casa di riposo di Tonco e alla signora Lucia per le amorevoli cure prestate.

La Santa Messa di Trigesima sarà celebrata domenica 20 settembre 2026 alle ore 11,15 nella Chiesa Parrocchiale di Viatosto.