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Le famiglie Bosco e Franco desiderano ringraziare tutte le persone che con scritti e parole di conforto hanno partecipato commossi al dolore per la perdita della cara
Maria Bosco ved. Franco
Un particolare ringraziamento a tutto il personale della casa di riposo di Tonco e alla signora Lucia per le amorevoli cure prestate.
La Santa Messa di Trigesima sarà celebrata domenica 20 settembre 2026 alle ore 11,15 nella Chiesa Parrocchiale di Viatosto.
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
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