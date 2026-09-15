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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Maria Bosco ved. Franco

Maria Bosco ved. Franco

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Le famiglie Bosco e Franco desiderano ringraziare tutte le persone che con scritti e parole di conforto hanno partecipato commossi al dolore per la perdita della cara
Maria Bosco ved. Franco
Un particolare ringraziamento a tutto il personale della casa di riposo di Tonco e alla signora Lucia per le amorevoli cure prestate.
La Santa Messa di Trigesima sarà celebrata domenica 20 settembre 2026 alle ore 11,15 nella Chiesa Parrocchiale di Viatosto.

Funerale

15 Settembre 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
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