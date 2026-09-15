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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Elio Morelli

Elio Morelli

Elio Morelli

Sesso:

Nel primo anniversario della scomparsa dell’amato ed indimenticabile
Elio Morelli
resta sempre vivo nei nostri cuori e vicino nel pensiero con l’amore di sempre.
La Santa Messa in Suffragio sarà celebrata sabato 19 settembre alle ore 18,00 presso il Santuario Madonna delle Grazie - Fraz. Madonna di Mongardino d’Asti.

Funerale

15 Settembre 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

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