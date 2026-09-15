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Tipologia
Elio Morelli
Sesso:
Nel primo anniversario della scomparsa dell’amato ed indimenticabile
Elio Morelli
resta sempre vivo nei nostri cuori e vicino nel pensiero con l’amore di sempre.
La Santa Messa in Suffragio sarà celebrata sabato 19 settembre alle ore 18,00 presso il Santuario Madonna delle Grazie - Fraz. Madonna di Mongardino d’Asti.
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
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