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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Enzo Valpreda

Enzo Valpreda

Sesso:

23.09.2020 - 23.09.2026

“Il tempo passa velocemente ed è passato un altro anno senza di te...ma tu papà sei rimasto qui insieme a noi, in ogni giornata, in tutti i pensieri...”.
Le tue figlie Elisa e Martina

Nel 6° anniversario Ti ricordiamo con la Santa Messa che sarà celebrata giovedì 24 Settembre alle ore 18,15 presso la Parrocchia di San Pietro.

Funerale

15 Settembre 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
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