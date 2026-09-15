Enzo Valpreda

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23.09.2020 - 23.09.2026
“Il tempo passa velocemente ed è passato un altro anno senza di te...ma tu papà sei rimasto qui insieme a noi, in ogni giornata, in tutti i pensieri...”.
Le tue figlie Elisa e Martina
Nel 6° anniversario Ti ricordiamo con la Santa Messa che sarà celebrata giovedì 24 Settembre alle ore 18,15 presso la Parrocchia di San Pietro.
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
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