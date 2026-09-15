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Tipologia
Età defunto 72
Sesso:
Il giorno 21 agosto 2026, circondato dall’affetto dei suoi cari è mancato
Donato Angioletti
Commossi per la grande dimostrazione di affetto e stima tributata, ringraziano tutti coloro che con fiori, scritti, opere di bene e di presenza, sono stati a loro vicini nella triste circostanza.
La Santa Messa di Trigesima sarà celebrata domenica 27 settembre alle ore 10,00 nella Cappellania “San Giuseppe Marello” in Via Scotti - Asti.
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
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