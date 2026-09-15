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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Tipologia

Donato Angioletti

Donato Angioletti

Età defunto 72

Sesso:

Il giorno 21 agosto 2026, circondato dall’affetto dei suoi cari è mancato
Donato Angioletti
Commossi per la grande dimostrazione di affetto e stima tributata, ringraziano tutti coloro che con fiori, scritti, opere di bene e di presenza, sono stati a loro vicini nella triste circostanza.
La Santa Messa di Trigesima sarà celebrata domenica 27 settembre alle ore 10,00 nella Cappellania “San Giuseppe Marello” in Via Scotti - Asti.

Funerale

15 Settembre 2026

Onoranze Funebri:

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
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