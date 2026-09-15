Il giorno 21 agosto 2026, circondato dall’affetto dei suoi cari è mancato

Donato Angioletti

Commossi per la grande dimostrazione di affetto e stima tributata, ringraziano tutti coloro che con fiori, scritti, opere di bene e di presenza, sono stati a loro vicini nella triste circostanza.

La Santa Messa di Trigesima sarà celebrata domenica 27 settembre alle ore 10,00 nella Cappellania “San Giuseppe Marello” in Via Scotti - Asti.