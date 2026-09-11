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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Tipologia

Giuseppe Muscato

Giuseppe Muscato

Età defunto 69

Sesso:

Ne danno il triste annuncio: la moglie Liliana, i fratelli, le sorelle, le cognate, i cognati, la suocera Malvina, gli adorati nipoti e parenti tutti.

Una preghiera.

I funerali avranno luogo sabato 12 settembre 2026 alle ore 15,00 nella Parrocchia di Fraz. Casabianca ove si svolgeranno le esequie.

Il caro Giuseppe riposerà nel cimitero di Fraz. Casabianca.

Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.

Il S. Rosario verrà recitato venerdì 11 settembre 2026 alle ore 20,30 nella Parrocchia di Fraz. Casabianca.

Funerale

Funerale Data 12 settembre 2026 - 15:00

Funerale Luogo

11 Settembre 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

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