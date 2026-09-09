Bruna Fiorio ved. Macagno

eventi
Tipologia
Età defunto 87
Sesso:
Ne danno il doloroso annuncio le figlie Paola con Enrico, Simona con Raffaele, i nipoti Simone, Davide, Mattia e Riccardo, il fratello Rino con Irma e parenti tutti.
La cara Bruna riposerà ne cimitero di Montegrosso d’Asti nella tomba di famiglia.
La presente è partecipazione e ringraziamento
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it
Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058