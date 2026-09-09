Ljda Mosca ved. Mocci

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Tipologia
Età defunto 83
Sesso:
Ne danno il triste annuncio: il figlio Paolo, la nipote Adele a parenti tutti.
Il funerale avrà luogo giovedì 10 settembre 2026 alle ore 9,30 nella Parrocchia di San Giovanni Bosco in Asti ove si svolgeranno le esequie.
La cara Ljda riposerà nel cimitero di Asti.
Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.
Il S. Rosario verrà recitato mercoledì 9 settembre 2026 alle ore 19,00 nella Parrocchia di San Giovanni Bosco in Asti.
Funerale Data 10 settembre 2026 - 09:30
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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