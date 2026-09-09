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Giovanni Valenzano “Gianni”

Giovanni Valenzano “Gianni”

Età defunto 65

Sesso:

Ne danno il doloroso annuncio i figli Giulia con Michele, Clara con Nicolò, Ivan con Giorgia, i nipoti Edoardo e Beatrice, le sorelle, il cognato, parenti e amici tutti.

Il funerale avrà luogo mercoledì 9 settembre 2026 alle ore 10,00 nella Chiesa Parrocchiale di Rocca d’Arazzo ove si svolgeranno le esequie.

Il presente è partecipazione e ringraziamento

La S. Messa di Trigesima verrà celebrata domenica 11 ottobre 2026 alle ore 11,30 nella Chiesa Parrocchiale di Rocca d’Arazzo.

Funerale

Funerale Data 09 settembre 2026 - 10:00

Funerale Luogo

09 Settembre 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

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