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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Tipologia

Luigi Curatoli

Luigi Curatoli

Età defunto 74

Sesso:

Ne danno il triste annuncio il figlio Christian, Concetta, parenti e amici tutti.

Il funerale sarà celebrato mercoledì 9 settembre alle ore 14,00 nella Chiesa Parrocchiale San Paolo in Asti.

Al termine, il nostro caro Luigi sarà accompagnato al tempio crematorio di Asti dove daremo l’ultimo saluto.

Il presente serve da partecipazione e ringraziamento

Funerale

Funerale Data 09 settembre 2026 - 14:00

Funerale Luogo

09 Settembre 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
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