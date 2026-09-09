Luigi Curatoli

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Tipologia
Età defunto 74
Sesso:
Ne danno il triste annuncio il figlio Christian, Concetta, parenti e amici tutti.
Il funerale sarà celebrato mercoledì 9 settembre alle ore 14,00 nella Chiesa Parrocchiale San Paolo in Asti.
Al termine, il nostro caro Luigi sarà accompagnato al tempio crematorio di Asti dove daremo l’ultimo saluto.
Il presente serve da partecipazione e ringraziamento
Funerale Data 09 settembre 2026 - 14:00
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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