Elena Quirico ved. Rasero

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Tipologia
Età defunto 95
Sesso:
Profondamente commossi per la dimostrazione di stima e di affetto tributata alla cara Elena, i famigliari ringraziano sentitamente tutti coloro che con la presenza, le preghiere, i fiori, le opere di bene hanno preso parte al loro dolore.
La Santa Messa di Trigesima verrà celebrata domenica 13 settembre alle ore 11,15 presso la Chiesa Parrocchiale di Portacomaro Stazione.
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
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