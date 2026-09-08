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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Elena Quirico ved. Rasero

Elena Quirico ved. Rasero

Età defunto 95

Sesso:

Profondamente commossi per la dimostrazione di stima e di affetto tributata alla cara Elena, i famigliari ringraziano sentitamente tutti coloro che con la presenza, le preghiere, i fiori, le opere di bene hanno preso parte al loro dolore.
La Santa Messa di Trigesima verrà celebrata domenica 13 settembre alle ore 11,15 presso la Chiesa Parrocchiale di Portacomaro Stazione.

Funerale

08 Settembre 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
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