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Elsa Giribaldi ved. Accossano

Elsa Giribaldi ved. Accossano

Sesso:

Le famiglie Accossano commosse per la dimostrazione di stima e affetto ricevuta, ringraziano tutte le gentili persone che con presenza ai funerali, con i fiori, gli scritti e le preghiere, si sono unite a loro nella triste circostanza.
Si rivolge un particolare ringraziamento al personale tutto della Casa di Riposo Monsignor Marello di Asti. La Santa Messa di Trigesima verrà celebrata sabato 12 settembre 2026 alle ore 17,30 presso la Parrocchia di San Paolo in Asti.

Funerale

08 Settembre 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

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