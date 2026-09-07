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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Giovanni Sacco

Giovanni Sacco

Età defunto 93

Sesso:

È mancato all’affetto dei suoi cari

Giovanni Sacco

Di anni 93

Ne danno il triste annuncio: la figlia Assunta, i nipoti Lorenzo ed Alessandro ed i parenti tutti.

I funerali saranno celebrati martedì 8 settembre alle ore 10,30 nella Chiesa Parrocchiale di Don Bosco.

Il S. Rosario sarà recitato lunedì 7 settembre alle ore 19,00 nella medesima Parrocchia.

Dopo la funzione il caro Giovanni proseguirà per il tempio crematorio di Asti.

Non fiori ma opere di bene a Medici senza Frontiere

Funerale

Funerale Data 08 settembre 2026 - 10:30

Funerale Luogo

07 Settembre 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
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