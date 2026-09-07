eventi
Tipologia
Età defunto 93
Sesso:
È mancato all’affetto dei suoi cari
Giovanni Sacco
Di anni 93
Ne danno il triste annuncio: la figlia Assunta, i nipoti Lorenzo ed Alessandro ed i parenti tutti.
I funerali saranno celebrati martedì 8 settembre alle ore 10,30 nella Chiesa Parrocchiale di Don Bosco.
Il S. Rosario sarà recitato lunedì 7 settembre alle ore 19,00 nella medesima Parrocchia.
Dopo la funzione il caro Giovanni proseguirà per il tempio crematorio di Asti.
Non fiori ma opere di bene a Medici senza Frontiere
Funerale Data 08 settembre 2026 - 10:30
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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