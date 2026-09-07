Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

Tipologia

Mariagrazia Ladame ved. Fraquelli

Mariagrazia Ladame ved. Fraquelli

Età defunto 76

Sesso:

Ne danno il triste annuncio i figli Marco e Andrea, amici e parenti tutti.

Preghiamo

I funerali si svolgeranno martedì 8 c.m. alle ore 14,30 nella Chiesa Parrocchiale di S. Domenico Savio.

Il S. Rosario sarà recitato lunedì 7 c.m. alle ore 19,00 nella Chiesa Parrocchiale di S. Domenico Savio.

Funerale

Funerale Data 08 settembre 2026 - 14:30

Funerale Luogo

07 Settembre 2026

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133