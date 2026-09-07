Mariagrazia Ladame ved. Fraquelli

eventi
Tipologia
Età defunto 76
Sesso:
Ne danno il triste annuncio i figli Marco e Andrea, amici e parenti tutti.
Preghiamo
I funerali si svolgeranno martedì 8 c.m. alle ore 14,30 nella Chiesa Parrocchiale di S. Domenico Savio.
Il S. Rosario sarà recitato lunedì 7 c.m. alle ore 19,00 nella Chiesa Parrocchiale di S. Domenico Savio.
Funerale Data 08 settembre 2026 - 14:30
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it
Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058