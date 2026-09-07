Bruno Fassio

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Tipologia
Età defunto 85
Sesso:
Ne danno il triste annuncio: la moglie Maria, le figlie Nicoletta con Giuseppe e Donatella con Piero, i nipoti Francesca, Cristian e Stefano, le sorelle Luigina e Maria, il cognato Giorgio, nipoti e parenti tutti.
Il funerale avrà luogo lunedì 7 settembre alle ore 10,30 nella Parrocchia di Portacomaro Paese, con partenza dall’ospedale di Asti alle ore 10,00.
Il caro Bruno riposerà nella tomba di famiglia presso il cimitero di Portacomaro Paese.
Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.
Funerale Data 07 settembre 2026 - 10:30
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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