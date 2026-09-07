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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Bruno Fassio

Bruno Fassio

Età defunto 85

Sesso:

Ne danno il triste annuncio: la moglie Maria, le figlie Nicoletta con Giuseppe e Donatella con Piero, i nipoti Francesca, Cristian e Stefano, le sorelle Luigina e Maria, il cognato Giorgio, nipoti e parenti tutti.

Il funerale avrà luogo lunedì 7 settembre alle ore 10,30 nella Parrocchia di Portacomaro Paese, con partenza dall’ospedale di Asti alle ore 10,00.

Il caro Bruno riposerà nella tomba di famiglia presso il cimitero di Portacomaro Paese.

Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.

Funerale

Funerale Data 07 settembre 2026 - 10:30

Funerale Luogo

07 Settembre 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

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