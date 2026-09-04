Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

Tipologia

Pierino Baseggio

Pierino Baseggio

Età defunto 85

Sesso:

Ne danno il triste annuncio: la moglie Giovanna, i figli Roberto con Marina, Sonia con Andrea, i nipoti Luca e Gabriele, i fratelli, le sorelle, i cognati, le cognate, i nipoti e i parenti tutti.

I funerali avranno luogo venerdì 4 c.m. alle ore 10,30 nella Parrocchia del Sacro Cuore di Asti ove il corteo funebre giungerà dall’ospedale Cardinal Massaia.

Il caro Pierino proseguirà per il tempio crematorio di Asti

Funerale

Funerale Data 04 settembre 2026 - 10:30

Funerale Luogo

04 Settembre 2026

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133