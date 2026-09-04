Pierino Baseggio

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Tipologia
Età defunto 85
Sesso:
Ne danno il triste annuncio: la moglie Giovanna, i figli Roberto con Marina, Sonia con Andrea, i nipoti Luca e Gabriele, i fratelli, le sorelle, i cognati, le cognate, i nipoti e i parenti tutti.
I funerali avranno luogo venerdì 4 c.m. alle ore 10,30 nella Parrocchia del Sacro Cuore di Asti ove il corteo funebre giungerà dall’ospedale Cardinal Massaia.
Il caro Pierino proseguirà per il tempio crematorio di Asti
Funerale Data 04 settembre 2026 - 10:30
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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