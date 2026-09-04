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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Franco Badella

Franco Badella

Età defunto 75

Sesso:

A funerali avvenuti, lo annunciano: i famigliari tutti.

Con profonda gratitudine si ringraziano: il reparto di Medicina Interna (secondo piano), le infermiere Serena e Martina, la infermiere del Centro Stomia, Nadia, Cristina e Valentina, il medico curante Dott. Bocchino, il sig. Beppe Amico, la Croce Rossa di Asti.

Funerale

04 Settembre 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
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