Bruna Maddalena Porcellana in Arobbio

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Tipologia
Età defunto 86
Sesso:
Ne danno il triste annuncio: il marito Luigino, il figlio Gianluca con Elisa, gli adorati nipoti Alessandro e Margherita e parenti tutti.
Un grazie di cuore a Raisa.
Il funerale avrà luogo giovedì 3 settembre alle ore 10,40 nella Parrocchia di Castiglione d’Asti, con partenza dall’ospedale di Asti alle ore 10,15.
La cara Bruna Maddalena riposerà nella cappella di famiglia presso il cimitero di Castiglione d’Asti.
Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.
Il S. Rosario sarà recitato mercoledì 2 settembre alle ore 19,00 nella Parrocchia di Castiglione d’Asti.
La S. Messa di Trigesima sarà celebrata domenica 4 ottobre alle ore 10,00 nella Parrocchia di Castiglione d’Asti.
Funerale Data 03 settembre 2026 - 10:40
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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