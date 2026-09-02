Maria Garelli ved. Bellone

eventi
Tipologia
Età defunto 91
Sesso:
Ne danno il triste annuncio: il figlio Luigino, nipoti e parenti tutti.
Una preghiera.
I funerali avranno luogo giovedì 3 settembre 2026 alle ore 9,45 nella Parrocchia di San Pietro in Asti ove si svolgeranno le esequie.
Indi si proseguirà per il tempio crematorio di Asti.
Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.
Il S. Rosario verrà recitato mercoledì 2 settembre 2026 alle ore 19,00 nella Parrocchia di San Pietro in Asti.
La Santa Messa di Trigesima sarà celebrata domenica 4 ottobre 2026 alle ore 19,00 nella Parrocchia di San Pietro in Asti.
Funerale Data 03 settembre 2026 - 09:45
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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