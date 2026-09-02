Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

Tipologia

Maria Garelli ved. Bellone

Maria Garelli ved. Bellone

Età defunto 91

Sesso:

Ne danno il triste annuncio: il figlio Luigino, nipoti e parenti tutti.

Una preghiera.

I funerali avranno luogo giovedì 3 settembre 2026 alle ore 9,45 nella Parrocchia di San Pietro in Asti ove si svolgeranno le esequie.

Indi si proseguirà per il tempio crematorio di Asti.

Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.

Il S. Rosario verrà recitato mercoledì 2 settembre 2026 alle ore 19,00 nella Parrocchia di San Pietro in Asti.

La Santa Messa di Trigesima sarà celebrata domenica 4 ottobre 2026 alle ore 19,00 nella Parrocchia di San Pietro in Asti.

Funerale

Funerale Data 03 settembre 2026 - 09:45

Funerale Luogo

02 Settembre 2026

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133