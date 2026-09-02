Gianfranco Mossino

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Tipologia
Età defunto 61
Sesso:
Ne danno il triste annuncio: la moglie Giusy, la suocera Franca, il cognato Vito, gli zii, i cugini a parenti tutti.
Il funerale avrà luogo mercoledì 2 settembre 2026 alle ore 10,30 nella Parrocchia N.S. di Lourdes in Asti.
Dopo le esequie il caro Gianfranco verrà tumulato nel cimitero di Sessant.
La presente serve da partecipazione e ringraziamento.
Funerale Data 02 settembre 2026 - 10:30
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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