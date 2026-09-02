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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Gianfranco Mossino

Gianfranco Mossino

Età defunto 61

Sesso:

Ne danno il triste annuncio: la moglie Giusy, la suocera Franca, il cognato Vito, gli zii, i cugini a parenti tutti.

Il funerale avrà luogo mercoledì 2 settembre 2026 alle ore 10,30 nella Parrocchia N.S. di Lourdes in Asti.

Dopo le esequie il caro Gianfranco verrà tumulato nel cimitero di Sessant.

La presente serve da partecipazione e ringraziamento.

Funerale

Funerale Data 02 settembre 2026 - 10:30

Funerale Luogo

02 Settembre 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

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