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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Mauro Silvio Accornero

Mauro Silvio Accornero

Età defunto 62

Sesso:

Ne danno il triste annuncio: la moglie Gabriella, le figlie Valentina con Roberto e i piccoli Diego e Simone, Debora con Davide e il piccolo Christian, la mamma Rosalba, il fratello Giorgio, amici e parenti tutti.

Il funerale avrà luogo mercoledì 2 settembre alle ore 9,30 nella Parrocchia di Santa Caterina in Asti.

Il caro Mauro Silvio riposerà presso il cimitero di Asti.

Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.

Funerale

Funerale Data 02 settembre 2026 - 09:30

Funerale Luogo

02 Settembre 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

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