Mauro Silvio Accornero

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Tipologia
Età defunto 62
Sesso:
Ne danno il triste annuncio: la moglie Gabriella, le figlie Valentina con Roberto e i piccoli Diego e Simone, Debora con Davide e il piccolo Christian, la mamma Rosalba, il fratello Giorgio, amici e parenti tutti.
Il funerale avrà luogo mercoledì 2 settembre alle ore 9,30 nella Parrocchia di Santa Caterina in Asti.
Il caro Mauro Silvio riposerà presso il cimitero di Asti.
Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.
Funerale Data 02 settembre 2026 - 09:30
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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