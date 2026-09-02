Mauro Silvio Accornero

Ne danno il triste annuncio: la moglie Gabriella, le figlie Valentina con Roberto e i piccoli Diego e Simone, Debora con Davide e il piccolo Christian, la mamma Rosalba, il fratello Giorgio, amici e parenti tutti.

Il funerale avrà luogo mercoledì 2 settembre alle ore 9,30 nella Parrocchia di Santa Caterina in Asti.

Il caro Mauro Silvio riposerà presso il cimitero di Asti.

Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.