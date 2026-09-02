Annamaria Testore in Grosso

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Tipologia
Età defunto 71
Sesso:
Ne danno il triste annuncio: il marito Giuseppe, i fratelli Alberto e Carlo, la cognata Luciana e parenti tutti.
Una preghiera
I funerali avranno luogo mercoledì 2 settembre 2026 alle ore 15,00 nella Parrocchia di Revignano ove si svolgeranno le esequie.
La cara Annamaria riposerà nel cimitero di Revignano.
Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.
Funerale Data 02 settembre 2026 - 15:00
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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