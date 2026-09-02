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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Annamaria Testore in Grosso

Annamaria Testore in Grosso

Età defunto 71

Sesso:

Ne danno il triste annuncio: il marito Giuseppe, i fratelli Alberto e Carlo, la cognata Luciana e parenti tutti.

Una preghiera

I funerali avranno luogo mercoledì 2 settembre 2026 alle ore 15,00 nella Parrocchia di Revignano ove si svolgeranno le esequie.

La cara Annamaria riposerà nel cimitero di Revignano.

Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.

Funerale

Funerale Data 02 settembre 2026 - 15:00

Funerale Luogo

02 Settembre 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

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