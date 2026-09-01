Mario Grosso

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Tipologia
Età defunto 95
Sesso:
La famiglia Grosso commossa per la dimostrazione di affetto e stima tributata al suo caro
Mario
ringrazia tutti coloro che le sono stati vicini nella triste circostanza.
La Santa Messa di Trigesima sarà celebrata sabato 19 settembre alle ore 16,15 nella Cappella delle “Suore Francescane” in Via Zangrandi 3 - Asti.
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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