Mario Grosso

La famiglia Grosso commossa per la dimostrazione di affetto e stima tributata al suo caro

Mario

ringrazia tutti coloro che le sono stati vicini nella triste circostanza.

La Santa Messa di Trigesima sarà celebrata sabato 19 settembre alle ore 16,15 nella Cappella delle “Suore Francescane” in Via Zangrandi 3 - Asti.