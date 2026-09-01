Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

Tipologia

Mario Grosso

Mario Grosso

Età defunto 95

Sesso:

La famiglia Grosso commossa per la dimostrazione di affetto e stima tributata al suo caro
Mario
ringrazia tutti coloro che le sono stati vicini nella triste circostanza.
La Santa Messa di Trigesima sarà celebrata sabato 19 settembre alle ore 16,15 nella Cappella delle “Suore Francescane” in Via Zangrandi 3 - Asti.

Funerale

01 Settembre 2026

Onoranze Funebri:

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133