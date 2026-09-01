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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Tipologia

Silvano Rabino

Silvano Rabino

Sesso:

1949 - 2026

Silvano Rabino è mancato presso il soggiorno per anziani “Serra” di Cocconato, dove era ospite dalla primavera scorsa.
Era una persona generosa e di animo buono, che ha avuto una vita segnata da molte avversità e passaggi dolorosi, nonostante i quali ha sempre trovato la forza per superarli.
Un ringraziamento va alle persone che si sono interessate per trovare una sistemazione nella struttura, ai funzionari del Comune di Cocconato per la loro disponibilità e gentilezza ed agli operatori della Casa di Riposo che lo hanno assistito con tanta professionalità ed umanità.
Ciao Silvano, i tuoi amici non ti dimenticheranno mai.

Funerale

01 Settembre 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

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