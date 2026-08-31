Mario Ferraris

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Tipologia
Età defunto 83
Sesso:
Ne danno il triste annuncio: la moglie Carla, i figli Monica e Christian con Marinella, i nipoti Simone con Elisa e Federica con Riccardo, il pronipote Tommaso, il fratello Emiliano, la cognata Annapiera, i nipoti ed i parenti tutti.
I funerali saranno celebrati martedì 1 settembre alle ore 9,30 nella Chiesa Parrocchiale della S.S. Annunziata (Tanaro).
Il S. Rosario sarà recitato lunedì 31 agosto alle ore 20,30 nella medesima Parrocchia.
Dopo la funzione il caro Mario proseguirà per il tempio crematorio di Asti.
Funerale Data 01 settembre 2026 - 09:30
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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