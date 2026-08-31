Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Cerca

2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
Abbonamenti

Tipologia

Mario Ferraris

Mario Ferraris

Età defunto 83

Sesso:

Ne danno il triste annuncio: la moglie Carla, i figli Monica e Christian con Marinella, i nipoti Simone con Elisa e Federica con Riccardo, il pronipote Tommaso, il fratello Emiliano, la cognata Annapiera, i nipoti ed i parenti tutti.

I funerali saranno celebrati martedì 1 settembre alle ore 9,30 nella Chiesa Parrocchiale della S.S. Annunziata (Tanaro).

Il S. Rosario sarà recitato lunedì 31 agosto alle ore 20,30 nella medesima Parrocchia.

Dopo la funzione il caro Mario proseguirà per il tempio crematorio di Asti.

Funerale

Funerale Data 01 settembre 2026 - 09:30

Funerale Luogo

31 Agosto 2026

Profilo Instagram
Canale Youtube
Pagina Linkedin

Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it

Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058

Contatti

Tel: +39 0141 532186 info@lanuovaprovincia.it segreteria@lanuovaprovincia.it sito@lanuovaprovincia.it

Note legali

Aggiorna le preferenze sui cookie
©2025 La Nuova Provincia - Iscritta alla Camera di Commercio di Alessandria - Asti Capitale sociale € 10.000 i.v. - Registro Imprese: AT-28133