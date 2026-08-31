Cristina Vacchina ved. Accornero

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Tipologia
Età defunto 83
Sesso:
Ne danno il triste annuncio: i figli Roberto con Alessandra, Paolo con Angela, la nipote Francesca e parenti tutti.
Una preghiera.
I funerali avranno luogo mercoledì 2 settembre 2026 alle ore 10,45 nella Parrocchia di San Pietro in Asti, ove si svolgeranno le esequie.
Indi si proseguirà per il tempio crematorio di Asti.
Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.
Il S. Rosario verrà recitato martedì 1 settembre 2026 alle ore 20,00 nella Parrocchia di San Pietro in Asti.
Non fiori ma offerte alla Fondazione Cottolengo Salute ETS
Unicredit SPA IT42E02008010460001641824 donazione Hospice Cottolengo.
Funerale Data 02 settembre 2026 - 10:45
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it
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