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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Italo Peralta

Italo Peralta

Età defunto 83

Sesso:

È mancato all’affetto dei suoi cari

Italo Peralta

Di anni 83

Ne danno il triste annuncio la moglie Magda, il figlio Valerio, la sorella Elisabetta con la famiglia, parenti e amici tutti.

I funerali avranno luogo in Asti, martedì 1 settembre 2026 alle ore 10,00 presso la Chiesa Parrocchiale Don Bosco, con partenza dall’abitazione, si proseguirà poi per il tempio crematorio del cimitero urbano.

Il S. Rosario sarà recitato lunedì 31 agosto 2026 alle ore 19,00 presso la stessa Parrocchia.

Non fiori ma opere di bene.

Funerale

Funerale Data 01 settembre 2026 - 10:00

Funerale Luogo

31 Agosto 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
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