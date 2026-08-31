eventi
Tipologia
Età defunto 83
Sesso:
È mancato all’affetto dei suoi cari
Italo Peralta
Di anni 83
Ne danno il triste annuncio la moglie Magda, il figlio Valerio, la sorella Elisabetta con la famiglia, parenti e amici tutti.
I funerali avranno luogo in Asti, martedì 1 settembre 2026 alle ore 10,00 presso la Chiesa Parrocchiale Don Bosco, con partenza dall’abitazione, si proseguirà poi per il tempio crematorio del cimitero urbano.
Il S. Rosario sarà recitato lunedì 31 agosto 2026 alle ore 19,00 presso la stessa Parrocchia.
Non fiori ma opere di bene.
Funerale Data 01 settembre 2026 - 10:00
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
f.lavina@lanuovaprovincia.it
Società editrice Editrice OMNIA S.r.l.
via Monsignor Rossi 3 -14100 Asti
P.Iva 00080200058