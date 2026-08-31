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Savina Frascio ved. Cussotto

Savina Frascio ved. Cussotto

Età defunto 99

Sesso:

Ne danno il triste annuncio: i figli Magda e Gianluigi, il genero, la nuora, i nipoti, i pronipoti, amici e parenti tutti.

I funerali saranno celebrati lunedì 31 agosto alle ore 15,00 nella Chiesa Parrocchiale Beata Vergine degli Angeli in Portacomaro Stazione.

Dopo la funzione la cara Savina riposerà nel cimitero di Portacomaro Stazione.

Funerale

Funerale Data 31 agosto 2026 - 15:00

Funerale Luogo

31 Agosto 2026

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