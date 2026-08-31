Savina Frascio ved. Cussotto

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Tipologia
Età defunto 99
Sesso:
Ne danno il triste annuncio: i figli Magda e Gianluigi, il genero, la nuora, i nipoti, i pronipoti, amici e parenti tutti.
I funerali saranno celebrati lunedì 31 agosto alle ore 15,00 nella Chiesa Parrocchiale Beata Vergine degli Angeli in Portacomaro Stazione.
Dopo la funzione la cara Savina riposerà nel cimitero di Portacomaro Stazione.
Funerale Data 31 agosto 2026 - 15:00
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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