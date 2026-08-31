Anna Maria Bagna in Pastrone

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Tipologia
Età defunto 78
Sesso:
Ne danno il triste annuncio il marito, la figlie, i generi, i nipoti e parenti tutti.
Una preghiera.
I funerali avranno luogo martedì 1 settembre 2026 alle ore 10,15 nella Parrocchia di San Pietro in Asti ove si svolgeranno le esequie.
Indi si proseguirà per il tempio crematorio di Asti.
Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.
Il S. Rosario verrà recitato lunedì 31 agosto 2026 alle ore 19,00 nella Parrocchia di San Pietro in Asti.
Funerale Data 01 settembre 2026 - 10:15
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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