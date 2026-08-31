Rosa Emanuella Caprarulo ved. Perniciaro

Ne danno il triste annuncio: i figli Tersa, Pina con Nabil, Ignazio con Maria e Giuseppa, i nipoti Rino, Yasmine, Amine, Cherine, Marina, Danilo e Davide, i piccoli Lilia ed Edoardo, amici e parenti tutti.

I funerali saranno celebrati lunedì 31 agosto alle ore 14,30 nella Chiesa di San Pietro in Asti.