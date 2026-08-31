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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Rosa Emanuella Caprarulo ved. Perniciaro

Rosa Emanuella Caprarulo ved. Perniciaro

Età defunto 88

Sesso:

Ne danno il triste annuncio: i figli Tersa, Pina con Nabil, Ignazio con Maria e Giuseppa, i nipoti Rino, Yasmine, Amine, Cherine, Marina, Danilo e Davide, i piccoli Lilia ed Edoardo, amici e parenti tutti.

I funerali saranno celebrati lunedì 31 agosto alle ore 14,30 nella Chiesa di San Pietro in Asti.

Funerale

Funerale Data 31 agosto 2026 - 14:30

Funerale Luogo

31 Agosto 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

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