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2025_11_25/book_black-1764067122894 EDICOLA DIGITALE
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Francesco Molinaro

Francesco Molinaro

Età defunto 34

Sesso:

Ne danno il triste annuncio: la mamma Caterina, la sorella Serena con Simone e la piccola Sofia, gli zii, le zie, cugini, amici e parenti tutti.

Il funerale avrà luogo sabato 29 agosto 2026 alle ore 10,00 nella Parrocchia  di San Giovanni Bosco in Asti ove si svolgeranno le esequie.

Indi la cara salma verrà cremata e le sue ceneri riposeranno nel cimitero di Asti.

Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.

Il S. Rosario verrà recitato venerdì 28 agosto 2026 alle ore 19,00 nella Parrocchia  di San Giovanni Bosco in Asti.

Funerale

Funerale Data 29 agosto 2026 - 10:00

Funerale Luogo

28 Agosto 2026

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Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953

Direttore Fulvio Lavina
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