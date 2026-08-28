Francesco Molinaro

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Tipologia
Età defunto 34
Sesso:
Ne danno il triste annuncio: la mamma Caterina, la sorella Serena con Simone e la piccola Sofia, gli zii, le zie, cugini, amici e parenti tutti.
Il funerale avrà luogo sabato 29 agosto 2026 alle ore 10,00 nella Parrocchia di San Giovanni Bosco in Asti ove si svolgeranno le esequie.
Indi la cara salma verrà cremata e le sue ceneri riposeranno nel cimitero di Asti.
Si ringraziano tutti coloro che si uniranno nel ricordo e nella preghiera.
Il S. Rosario verrà recitato venerdì 28 agosto 2026 alle ore 19,00 nella Parrocchia di San Giovanni Bosco in Asti.
Funerale Data 29 agosto 2026 - 10:00
Funerale Luogo
Aut. Tribunale di Asti n. 61 del 25/09/1953
Direttore Fulvio Lavina
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